РИАМО - 23 сен. Двух жителей городского округа Зарайск задержали по подозрению в хищении нефтепродуктов и изготовлении несанкционированного отвода-врезки в магистральный нефтепродуктопровод, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«Общий ущерб нефтяной компании составил более 680 тысяч рублей», – сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Подозреваемые были задержаны на территории городского округа Солнечногорск, в поселке Менделеево.

По факту покушения на кражу возбуждено уголовное дело. Обоим фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

«В результате дальнейших оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили причастность к указанной противоправной деятельности и задержали еще трех участников, один из которых имеет неформальный криминальный статус в преступном мире», – заявила Петрова.