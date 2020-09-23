РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 сен. Подольский социально-спортивный колледж победил в универсиаде среди студентов по городкам, сообщается в группе «Администрация городского округа Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

В среду на Юбилейной улице впервые прошли соревнования по традиционным городкам универсиады среди студентов учреждений среднего профессионального и высшего образования Подольска.

«Победу одержала команда Подольского социально-спортивного колледжа, серебряным призером стала команда Института сервисных технологий. Комитет по физкультуре и спорту благодарит всех за участие, а председателя Подольской городской федерации городошного спорта Павла Дмитриева - за помощь в проведении соревнований»,- говорится в сообщении.