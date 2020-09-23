РИАМО - 23 сен. В Подмосковье полностью благоустроили 247 дворов около жилых домов, все работы по комплексному благоустройству дворов планируют закончить до конца октября, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

Всего 2020 году в Московской области работы пройдут в 726 дворовых территориях.

«Благоустройство двора – одна из приоритетных программ нацпроекта «Жилье и городская среда». Благодаря нацпроекту решаются задачи создания благоприятной жизненной среды с обеспечением комфортных условий для населения», – подчеркнул министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Обязательными элементами благоустройства двора являются детская игровая площадка, автомобильная парковка, наружное освещение, контейнерная площадка, озеленение, информационный стенд, лавочки и урны.

Всего на территории Московской области находится 14 422 дворовых территории.