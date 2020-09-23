РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 сен. Пробка протяженностью около 5 километров образовалась на Южном обходе Подольска, где ранее произошло ДТП с участием машины дорожных служб, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

По данным сервиса, движение на Южном обходе Подольска вечером в среду затруднено в обе стороны.

Ранее на данной автодороге произошло ДТП с участием автомобиля Lada и машины дорожных служб. В аварии погибла женщина.

Также пробки образовались в центре Подольска на проспекте Ленина, улицах Кирова, Индустриальной, Большой Серпуховской. Причем на улице Кирова также произошла авария.