РИАМО - 24 сен. Министерство инвестиций промышленности и науки Московской области приглашает представителей региональных компаний базовых несырьевых отраслей принять участие в вебинаре, посвященном вопросам повышения производительности труда.

Мероприятие пройдет в формате онлайн в четверг на платформе Федерального центра компетенций (ФЦК). Начало вебинара в 11:00.

Участникам мероприятия покажут возможности и формы участия в нацпроекте по повышению эффективности производства. Специалисты Федерального центра компетенций объяснят принципы и задачи адресной работы экспертов с предприятиями.

Также будут озвучены успешные кейсы уже реализованных проектов и результаты, которые получат предприятия по итогам реализации мероприятий национального проекта.​