РИАМО - 24 сен. Схема движения изменится на участках проспекта Академика Сахарова, улицы Маши Порываевой и Садового кольца из-за мотопарада, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

С 23:30 четверга и до 23:30 25 сентября введут ограничения движения на участке проспекта Академика Сахарова от Садового кольца до улицы Маши Порываевой, а также на улице Маши Порываевой. С 23:30 25 сентября до 15:00 26 сентября движение на этих же участках перекроют.

Также для проезда будет недоступен и участок Садового кольца от Каланчевской улицы до Ленинского проспекта с 11:50 26 сентября.

Дорогу будут открывать по мере проезда мотоколонны.

Мотопарад состоится 26 сентября в честь закрытия сезона. Байкеры проедут по Садовому кольцу и отправятся в Парк Горького, где и пройдет мотофестиваль. В прошлом году в мотопараде приняли участие 3,5 тысячи человек.