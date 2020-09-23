РИАМО - 23 сен. Следователи переквалифицировали уголовное дело на более тяжкое в отношении предполагаемого виновника ДТП на улице Остоженка в Москве, из-за того, что у него в крови обнаружили следы наркотиков, сообщается на сайте «МВД-Медиа».

Авария произошла в столичных Хамовниках вечером 21 сентября. Infiniti проехал на красный свет и на большой скорости врезался в Mercedes, после чего машину вынесло на тротуар, где находились люди. В результате ДТП пострадали три человека – мужчина и две женщины. С тяжелыми травмами они были госпитализированы.

«Проведенным медицинским освидетельствованием установлено, что водитель находился за рулем в состоянии наркотического опьянения. Учитывая данные обстоятельства, следствием УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве принято решение о переквалификации обвинения на более тяжкое», - отметила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Таким образом, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «а» части 2 статьи 264 УК РФ.

Как сообщают СМИ, за рулем Infiniti находился 26-летний Эльмин Гулиев. Начинающий музыкант заявил, что не считает себя виновным, однако готов оказать помощь пострадавшим.

Видео столкновения двух автомобилей на улице Остоженка в Москве>>