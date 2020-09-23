РИАМО - 23 сен. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном общей площадью более 2 тысяч квадратных метров завершится в подмосковном Серпухове в ноябре, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

Ход строительных работ проверил первый заместитель министра стройкомплекса Московской области Александр Вилькомир.

«В настоящее время на объекте ведутся отделочные работы, монтаж внутренних инженерных сетей, а также благоустройство прилегающей территории. Общая готовность объекта – 84%», - сказал Вилькомир.

В двухэтажном здании разместят плавательный бассейн, тренажерный зал, душевые и раздевалки, медицинский кабинет и кафе, а также ряд административных, вспомогательных и технических помещений.

Вокруг здания обустроят парковочную зону, создадут места для отдыха, а также разобьют газоны.