РИАМО - 23 сен. Игрок английского футбольного клуба «Тоттенхэм» Серж Орье не захотел переходить в московский «Спартак», он уже заявил о своем отказе, сообщает Газета.ru.

При этом тренер британской команды Жозе Моуринью уже согласился на трансфер Орье. Президент клуба Даниэль Леви успел согласовать со «Спартаком» детали сделки по переходу игрока.

«В прошлом сезоне Орье провел 33 матча», – уточняется в сообщении.

В проведенных играх футболист отметился одним забитым мячом, а также пятью голевыми пасами.