РИАМО - 23 сен. Олимпийский чемпион Евгений Плющенко отреагировал на публикацию командой Этери Тутберидзе скриншотов переписки своей супруги Яны Рудковской с победительницей Олимпийских игр Алиной Загитовой, передает Газета.ru.

Штаб Тутберидзе выложил в историях в соцсети Instagram скриншоты переписки, во время которой жена Плющенко звала Загитову в академию своего супруга. Авторы публикации спросили, не идет ли в переписке речь о переманивании спортсменки из одной команды в другую.

«Штаб, а штаб, Вы там совсем ку-ку? Вот вас там штормит! Мне сделать ответный шаг, чтобы вам наконец-то стало стыдно за все ваши действия!» – написал Плющенко.

Несмотря на предложения Яны Рудковской, Загитова ответила отказом, отметив, что останется в группе у Этери Тутберидзе.

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