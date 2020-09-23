РИАМО - 23 сен. 26 и 27 сентября на ВДНХ отметят Международный день туризма, обнародована программа мероприятий, говорится в сообщении пресс-службы Выставки достижений народного хозяйства.
26 сентября в 16:00 гостям центра «Космонавтика и авиация» покажут фильм «Планета бурь». 27 сентября в 17:30, 18:30, 19:00, 20:00 всех желающих ждут бесплатные обзорные экскурсии по центру. В тот же день в 18:30 состоится лекция «Необыкновенное путешествие: история космического туризма».
26 сентября в 15:00 в Павильоне Книги известный фотограф Владимир Мухин проведет творческую встречу, на которой поделится секретами мастерства и ответит на вопросы гостей. После встречи все желающие смогут осмотреть выставку Мухина «Мимо Байкала».
26 и 27 сентября на «Городской ферме» пройдут «Дни юного туриста и следопыта». Оба дня в 12:00 и 14:00 все желающие смогут принять участие в приключенческом квесте, а в 15:00 и 17:00 — посетить экскурсии по территории. В оранжерее в течение дня будут проходить тематические мастер-классы.
В 15:30 27 сентября для посетителей проведут бесплатную экскурсию по территории ВДНХ. В 18:00 27 сентября на экскурсии по Музею ВДНХ посетители смогут совершить путешествие по богатой истории выставки. 27 сентября в VR-кинотеатре 360MAX зрители смогут посмотреть три фильма по цене одного.
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