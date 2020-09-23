РИАМО - 23 сен. 26 и 27 сентября на ВДНХ отметят Международный день туризма, обнародована программа мероприятий, говорится в сообщении пресс-службы Выставки достижений народного хозяйства.

«Мы рады пригласить наших гостей отпраздновать международный День туризма на ВДНХ. Сейчас, когда перемещения по миру ограничены, наша программа поможет всем любителям путешествовать получить яркие впечатления, не выезжая из города, и подготовиться к будущим поездкам», — уточняется в сообщении.

26 сентября в 16:00 гостям центра «Космонавтика и авиация» покажут фильм «Планета бурь». 27 сентября в 17:30, 18:30, 19:00, 20:00 всех желающих ждут бесплатные обзорные экскурсии по центру. В тот же день в 18:30 состоится лекция «Необыкновенное путешествие: история космического туризма».

26 сентября в 15:00 в Павильоне Книги известный фотограф Владимир Мухин проведет творческую встречу, на которой поделится секретами мастерства и ответит на вопросы гостей. После встречи все желающие смогут осмотреть выставку Мухина «Мимо Байкала».

26 и 27 сентября на «Городской ферме» пройдут «Дни юного туриста и следопыта». Оба дня в 12:00 и 14:00 все желающие смогут принять участие в приключенческом квесте, а в 15:00 и 17:00 — посетить экскурсии по территории. В оранжерее в течение дня будут проходить тематические мастер-классы.

В 15:30 27 сентября для посетителей проведут бесплатную экскурсию по территории ВДНХ. В 18:00 27 сентября на экскурсии по Музею ВДНХ посетители смогут совершить путешествие по богатой истории выставки. 27 сентября в VR-кинотеатре 360MAX зрители смогут посмотреть три фильма по цене одного.