РИАМО - 23 сен. На прошлой неделе в Главгосстройнадзоре рассмотрели 41 дело в сфере строительного надзора и 39 дел в сфере долевого строительства, застройщиков оштрафовали на 4 миллиона 731 тысячу рублей, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

«Всего с начала года Главгосстройнадзором было рассмотрено 1 380 дел об административных нарушениях», — прокомментировал начальник ведомства Артур Гарибян.

На минувшей неделе в сфере строительного надзора вынесено 27 постановлений: 12 — за нарушение требований нормативных документов в строительстве, еще шесть – за строительство без разрешения, три – за нарушение сроков направления извещения о начале строительства, шесть — за эксплуатацию объекта без разрешения на ввод его в эксплуатацию.

Одиннадцати строительным компаниям выдали предупреждения, а также вынесли три постановления о прекращении производства.

В сфере долевого строительства вынесено три постановления за нарушения в проектной декларации и информационной открытости, а также 36 постановлений в отчетности застройщиков об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств дольщиков.