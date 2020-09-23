РИАМО - 23 сен. На улицах Москвы вечером в среду образовались сильные пробки, загруженность дорог оценивается в девять баллов из десяти возможных, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

Сильнее всего затруднено движение на центральных улицах Москвы — на улицах Новый Арбат, Тверская, Лубянка и Моховая, а также на многих других. Заторы есть на Садовом и Третьем транспортном кольцах, на набережных Москвы-реки, Водоотводного канала, реки Яузы.

Также пробки есть на северо-западе и юго-востоке МКАД, Дмитровском шоссе и Ломоносовском проспекте.

К 20:00 ожидается снижение загруженности дорог до шести баллов, к 21:00 – до четырех баллов.