РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 сен. В Подольске за минувшие сутки выявили десять новых случаев коронавирусной инфекции, за весь период пандемии в муниципалитете зафиксировали 4 096 случаев Covid-19, сообщает областной оперштаб по ситуации с коронавирусом.

В Московской области за сутки выявили 215 случаев заболевания коронавирусом.

«В городском округе Подольск за сутки выявили десять случаев заболевания. Всего в округе было зафиксировано 4 096 заболевших», - говорится в сообщении.

Всего на настоящий момент в Московской области выявлено 72 116 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 1 298 человек. Выздоровели и выписались 55 036 человек.

Статистика по городским округам составляется на основе данных по проведенным в Московской области тестам на коронавирус, предоставляемых Роспотребнадзором.