РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 23 сен. Щелковские полицейские задержали местного жителя, подозреваемого в грабеже, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть МУ МВД России «Щелковское» поступило заявление от местной жительницы о том, что около дома на улице Жуковского неизвестный открыто похитил ее сумку, в которой находились документы и денежные средства. Общая сумма причиненного ущерба составила 20 тысяч рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления задержан местный житель 30 лет. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 161 УК РФ «Грабеж», - говорится в сообщении.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.