РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 23 сен. За минувшие сутки в городском округе Люберцы выявили 12 новых случаев коронавируса, за весь период пандемии в муниципалитете зарегистрировали 2 390 случаев инфицирования, сообщает областной оперштаб по ситуации с коронавирусом.

В Подмосковье за минувшие сутки выявили 215 случаев заболевания коронавирусом.

«В Люберцах выявили за сутки 12 новых случаев коронавируса. Всего в округе насчитывается 2 390 заболевших», - говорится в сообщении.

В Котельниках не выявили новых случаев инфицирования коронавирусом, всего в округе подтвердили заболевание у 379 пациентов. В Дзержинском за сутки выявили один новый случай, всего там 628 заболевших коронавирусом.