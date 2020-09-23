РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 23 сен. В микрорайоне Путилково подмосковного Красногорска движение автотранспорта переключили на новый участок Спасо-Тушинского бульвара, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«В Путилкове строители приступили к асфальтированию перекрытого участка Спасо-Тушинского бульвара на выезде из ЖК «Мортон». Движение автомобильного транспорта переключено на новый оборудованный участок Спасо-Тушинского бульвара», - говорится в сообщении.

Проезд осуществляется по двум полосам движения. На участке установлены знаки, и нанесена разметка, согласно временной схеме движения.

«Напомним, что на дороге ведутся работы по переустройству инженерных коммуникаций, которые планируется завершить 30 сентября», - добавляется в материале.

Для удобства автомобилистов установлены дорожные знаки в сторону выезда на шоссе, регулирующие автомобильное движение. Для въезда и выезда в ЖК «Мортон» можно воспользоваться дополнительным проездом, который расположен напротив школы «Мозаика» по адресу: улица Новотушинская, дом 9.

Ограничение движения необходимо для проведения работ по реконструкции Путилковского шоссе, которую планируется завершить в конце 2020 года.

«Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области приносит извинения за доставленные неудобства», - заключается в сообщении.