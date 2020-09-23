РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 23 сен. Нарушения правил перевозки пассажиров и багажа выявили в подмосковных Котельниках, говорится в сообщении пресс-службы администрации Котельников.

В среду заместителем главы администрации Александром Матросовым совместно с сотрудниками отдела по взаимодействию с правоохранительными органами была проведена проверка автобусов, осуществляющих перевозки на дальние расстояния.

«В ходе проверки были выявлены нарушения, касающиеся правил перевозки пассажиров и багажа. По фактам нарушений составлены акты и направлены в уполномоченные органы для привлечения перевозчиков к ответственности», - говорится в сообщении.

Перевозчикам напомнили о неукоснительном соблюдении данных правил при осуществлении перевозок. Обнаруженные нарушения масочного режима были устранены на месте.