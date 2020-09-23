РИАМО - 23 сен. Тактильную икону «Взыскание погибших» торжественно передадут в Никольский храм подмосковного Солнечногорска 30 сентября, говорится в сообщении пресс-службы проекта «Увидеть икону».

Икона выполнена в технике высокого рельефа. Это будет шестая по счету икона, доступная для прихожан с ограниченными возможностями здоровья в подмосковных храмах.

«Образ Богородицы был создан художником-скульптором, членом Гильдии храмоздателей, автором проекта «Увидеть икону» Олегом Зоном. Поддержал инициативу скульптора глава муниципалитета Владимир Слепцов», - говорится в сообщении.

Проект «Увидеть икону» направлен на социальное служение людям с ограниченными возможностями и особыми потребностями, он делает религиозное искусство доступным для всех. В 2018 году проект был отмечен губернаторской премией «Наше Подмосковье».