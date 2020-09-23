РИАМО - 23 сен. Вечером в среду загруженность на столичных дорогах достигла восьми баллов из десяти возможных, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Основные затруднения из-за дорожных работ», - говорится в сообщении.

Речь идет о центре города, развязке МКАД и Волоколамском шоссе, Третьем транспортном кольце, Киевском путепроводе, Рижской, Нижегородской, Русаковской эстакадах, Северянинском путепроводе и Большом Каменном мосте.

К 20:00 уровень заторов снизится до семи баллов, к 21:00 - до четырех.