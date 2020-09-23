РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 сен. Собственников частных домов в подмосковном Подольске попросили не складировать стройматериалы на придомовой территории, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

В рамках работы административной комиссии городского округа в микрорайоне Климовск регулярно проводится осмотр прилегающей территории к частным домовладениям. В ходе осмотра выявляются нарушения, выражающиеся в складировании и хранении строительных материалов и изделий на прилегающей к домам территории. Собственникам вручаются уведомления о необходимости устранения данных нарушений.

«Напоминаем, что законом Московской области «О регулировании дополнительных вопросов в сфере благоустройства в Московской области» определен срок хранения строительных материалов на фасадных частях частных домов, который составляет семь дней. Просим собственников частных домовладений поддерживать придомовую территорию в нормативном состоянии и не допускать хранение строительных материалов и мусора», - говорится в сообщении.

В случае неисполнения требований информация передается в административную комиссию округа для принятия мер административного воздействия и наложения штрафа в размере от 1 тысячи до 5 тысяч рублей, а должностным лицам - от 5 тысяч до 30 тысяч рублей. Юрлицам грозит штраф от 20 тысяч до 100 тысяч рублей.