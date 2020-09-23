РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 23 сен. Пожилые жители подмосковных Котельников в рамках проекта «Активное долголетие» познакомились с блог-платформой, говорится в сообщении пресс-службы администрации Котельников.

22 сентября и в среду участники занятий «Компьютер как рабочий инструмент» в рамках проекта «Активное долголетие» в Центральной библиотеке познакомились с блог-платформой для ведения онлайн-дневников «Живой Журнал».

«Они изучили ее назначение, правила регистрации и основные функции такие как: создание, оформление, редактирование и публикацию своих записей, поиск друзей и новостей, настройки аккаунта», - говорится в сообщении.