РИАМО - 23 сен. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал коллектив и выпускников Московского областного музыкального колледжа имени Прокофьева одаренными музыкантами, которые востребованы в качестве наставников, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства региона.

В Пушкине состоялась церемония открытия нового здания областного музколледжа имени Прокофьева. Его построили по поручению губернатора взамен сгоревшего в 2016 году. Также в здании разместилась детская музыкальная школа, таким образом, юных музыкантов будут вести со школьной скамьи до профессионального образования.

«И преподаватели, и выпускники колледжа очень востребованы - это одаренные люди, которые продолжают учить следующие поколения. Детская музыкальная школа находилась в стареньком домике, а сейчас в современном здании с просторными классами. Но самое главное – это легендарные преподаватели. В 2021 году колледжу исполняется 55 лет, в нем есть педагоги, которые работают практически с первого дня. Это заслуживает уважения», - сказал Воробьев.

Для образовательного учреждения закупили музыкальные инструменты, интерактивные панели и спецлитературу. Кроме того, Воробьев вручил директору колледжа Элле Смеловой сертификат на приобретение системы климат-контроля для концертных роялей Steinway.

Вместе с учениками и педагогами колледжа Воробьев исполнил «Подмосковные вечера» под аккомпанемент народного артиста РФ, саксофониста Игоря Бутмана.

«Можно только радоваться, какое внимание уделяется культуре в Московской области. В колледже - два Steinway, великолепный зал, у саксофонистов инструменты, которые в мое время были только в госоркестрах. Есть бас-саксофон – это вообще редкий инструмент», - сказал Бутман.

В колледже учат вокалу, хоровому дирижированию, теории музыки, инструментальному исполнительству, народному пению. В этом году началось обучение музыкальному искусству эстрады и музыкальному звукооператорскому мастерству. Сейчас в колледже обучаются 230 человек.

Кроме того, в областном музыкальном колледже имени Прокофьева планируется увеличить количество учащихся, добавить новые специальности, открыть спецкурсы пианистов, альтистов, саксофонистов, которые будут курировать известные музыканты Денис Мацуев, Юрий Башмет и Игорь Бутман.

Ученица четвертого курса Валерия Горбунова поблагодарила губернатора за новое здание колледжа.

«В 2016 году я поступила на первый курс, и случился пожар. Обучение проводилось в девяти точках. Было очень тяжело заниматься. Я рада, что губернатор обратил внимание на нашу проблему. Теперь я могу ходить из кабинета в кабинет, а не из автобуса в автобус», - сказала Горбунова.