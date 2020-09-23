РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 сен. Полицейские подмосковного Подольска рассказали прохожим на улице об удобстве портала госуслуг, сообщается в группе «УМВД России по г. о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

В Подольске сотрудники УМВД на одной из улиц округа провели информационную акцию «Госуслуги — это просто!».

«Участковые уполномоченные полиции разъяснили жителям, почему удобно пользоваться Единым порталом. Прежде всего, электронное заявление можно подать в удобное время через компьютер, планшет или мобильный телефон, имеющих допуск к сети Интернет. Для получения услуги не придется выходить из дома, достаточно отправить электронное заявление и необходимый перечень документов через портал государственных услуг», - говорится в сообщении.

В завершение мероприятия полицейские раздали гражданам информационные буклеты, содержащие подробную информацию о предоставляемых услугах, доступных на Едином портале.