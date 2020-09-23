РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 23 сен. В подмосковных Люберцах начал работу открытый городской Telegram-чат по вопросам качества и доступности медицины округа, говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

«Чат создан Общественной палатой Московской области для оперативного реагирования на конкретные проблемы и сложности в получении медицинской помощи. В чат добавлены все руководители медицинских организаций городского округа Люберцы», - говорится в сообщении.

Присоединиться к чату, сообщить о своей проблеме или задать вопрос можно по ссылке: https://tlgg.ru/Lubertsy_health.