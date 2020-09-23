РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 23 сен. Ученик детской музыкальной школы №2 Михаил Оздемир стал лауреатом III степени Московской областной олимпиады по музыкальной литературе «Стихия музыки - могучая стихия», говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

«Поздравляем Михаила и его преподавателя Анну Птицыну и желаем новых побед!» - говорится в сообщении.

Предметные олимпиады – это состязание учащихся, в котором юные музыканты демонстрируют свои навыки и знания. Это не только проверка пройденного материала, но и отличная тренировка и саморазвитие.