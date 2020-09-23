РИАМО – 23 сен. Препарат от коронавируса «Авифавир» могут сделать дешевле аналогов на 30%, продажу за меньшую стоимость пообещали организовать в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) и группе компаний «ХимРар», сообщает Газета.ru.

Производители собираются оптимизировать себестоимость лекарства. Затем фонд приступит к розничным продажам «Авифавира».

«В результате мероприятий по снижению себестоимости, цена будет снижена на 30% по сравнению с уровнем, сформированным другими препаратами на амбулаторном рынке», - говорится в сообщении.

Российскую вакцину «Спутник V» зарегистрировали в Минздраве 11 августа. Это первая в мире вакцина против Covid-19. Она создана на основе аденовирусного вектора, который доставляет в организм человека генетический код коронавируса, тем самым формируя иммунитет.

Аденовирусы, извлекаемые из аденоидов, десятки лет используются учеными для создания многих вакцин, в том числе от лихорадки Эбола.

Новая вакцина является двухвекторной, то есть вакцинация проводится дважды, что обеспечивает длительный иммунитет.

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Текстовая трансляция

23 СЕНТЯБРЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в России зарегистрировали 6 431 случай коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 215 больных. В Москве - 970.

- Тепрерь необязательно иметь московский полис ОМС, чтобы стать участником пострегистрационного исследования вакцины от коронавирусной инфекции, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Таким образом, вакцинация стала доступной для жителей регионов России и иностранцев, работающих и проживающих в столице. Единственное условие - участники не должны покидать Москву, чтобы не прерывать медицинское наблюдение

- В столице за минувшие сутки после курса лечения от коронавируса выздоровели 1226 пациентов. Общее число выздоровевших в городе превысило 240 тысяч.

- Маска снижает вероятность заражения инфекциями почти в два раза, рассказали в Роспотребнадзоре. При ношении перчаток риск заражения снижается в 1,3 раза.

- В столице проходит финальный этап исследования вакцины от коронавируса. Сделать прививку от коронавируса в центрах исследования может любой желающий, заполнивший анкету и прошедший отбор.

- В Москве за прошедшие сутки скончались 16 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирусную инфекцию, с начала пандемии в городе умерли 5,1 тысячи человек с Covid-19.