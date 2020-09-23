РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 23 сен. В городском округе Щелково до 25 сентября будет проходить оперативно-профилактическое мероприятие «Должник», направленное на повышение эффективности работы по взысканию административных штрафов, говорится в сообщении пресс-службы МУ МВД России «Щелковское».

«В соответствии со статьей 32.2 КоАП РФ «Об административных правонарушениях» штраф за совершенное правонарушение должен быть оплачен не позднее 60 дней со дня вступления постановления в законную силу. Лица, не уплатившие штраф в установленный законом срок, привлекаются к административной ответственности», - говорится в сообщении.

Во время оперативно-профилактического мероприятия сотрудники полиции разъясняют водителям необходимость своевременной уплаты штрафа и рассказывают о возможных последствиях и принудительных взысканиях за несоблюдение установленных правил.