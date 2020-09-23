РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 сен. Женщина погибла в результате столкновения с машиной дорожных служб на Южном обходе Подольска в среду, сообщил «РИАМО в Подольске» сотрудник пресс-службы УМВД России по городскому округу Подольск.

«Дорожно-транспортное происшествие в среду. Водитель автомобиля LADA – женщина 1979 года рождения, совершила наезд на стоящий автомобиль «КамАЗ», который осуществлял дорожные работы на Южном обходе. В результате аварии пострадала водитель автомобиля», - сказал сотрудник.

Он отметил, что от полученных травм женщина скончалась в машине скорой помощи.