РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 23 сен. Сотрудники регоператора Люберец по обращению с ТКО «ЭкоЛайн-Воскресенск» вручили пять телевизоров победителям розыгрышей, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

Регоператор Люберец по обращению с ТКО «ЭкоЛайн-Воскресенск» проводил розыгрыш пяти жидкокристаллических телевизоров с диагональю 43 дюйма. Итоги акции подвели 17 сентября в прямом эфире, награждение состоялось в среду на экотехнопарке комбината экологического обслуживания Люберец.

«Мы проводили для наших добросовестных абонентов, которые вовремя оплачивают услугу по вывозу отходов, специальную акцию - разыграть телевизоры. Сегодня я вижу счастливые лица, выбирали вас с помощью генератора случайных чисел в прямом эфире для того, чтобы было максимально честно. Я вас от души поздравляю», - сказала руководитель службы по связям с общественностью регионального оператора «ЭкоЛайн-Воскресенск» Мария Штомпиль.

По ее словам, неслучайно выбор пал на экотехнопарк - это одно из крупнейших предприятий.

Такая акция проходила с 10 августа по 10 сентября. Для того, чтобы в ней поучаствовать, надо было оплатить услугу «Обращение с ТКО» за август и не иметь задолженности за предыдущие периоды.