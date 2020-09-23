РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 23 сен. Заместитель министра здравоохранения Московской области Ольга Гребнева вручила сотрудникам поликлиники Люберец почетные грамоты, знаки и благодарственные письма, говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

В поликлиническом отделении №6 состоялось награждение сотрудников Люберецкой областной больницы.

«От имени губернатора Московской области и министерства здравоохранения она выразила признательность всем работникам больницы, поблагодарила их за добросовестный труд, профессионализм, героизм и сплоченность в условиях эпидемии коронавируса», - говорится в сообщении.

Люберецким медикам вручили порядка 50 наград от губернатора, министерства здравоохранения и главы городского округа.