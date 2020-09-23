РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 23 сен. В школах и детских садах подмосковного Красногорска провели уроки по безопасности дорожного движения в среду, говорится в сообщении отдела ГИБДД УМВД России по горокругу.

«В среду во всех образовательных организациях городского округа Красногорск прошел «Единый день безопасности дорожного движения», посвященный вопросам обеспечения безопасности детей на дорогах», - говорится в сообщении.

Сотрудники ГИБДД и педагоги в ходе тематических занятий, конкурсов, открытых уроков по безопасности дорожного движения напомнили школьникам о необходимости строго соблюдать правила дорожного движения.

«Особое внимание уделено вопросам безопасной эксплуатации детьми и подростками вело- и мототранспорта и правилам использования современных средств передвижения - гироскутеров, сигвеев, моноколес», - добавляется в материале.

Перед выходом из школы после уроков педагоги напомнили детям о необходимости соблюдения правил безопасного поведения на дорогах с учетом погодных условий и особенностей обустройства улично-дорожной сети при движении по маршруту «дом-школа-дом».

«Педагогический состав, представители родительских комитетов и общественности контролируют применение детьми световозвращающих элементов», - заключается в сообщении.