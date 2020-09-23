РИАМО - 23 сен. Более 30 операций по реконструкции передней крестообразной связки коленного сустава выполнили врачи из Реутова за полтора года с помощью новейшей методики All inside, говорится в сообщении пресс-службы главы городского округа, секретаря местного отделения партии «Единая Россия» Станислава Каторова.

«Врачи Центральной городской клинической больницы Реутова начали применять технологию All inside с февраля 2019 года. За это время они провели уже более 30 операций по восстановлению передней крестообразной связки (ПКС) – одного из главных стабилизаторов коленного сустава», - говорится в сообщении.

Первыми новую методику освоили травматологи-ортопеды Вартан Тамазян и Роман Туркия.

«Технология All inside имеет ряд преимуществ в сравнении с классической реконструкцией ПКС, в том числе значительно более низкий послеоперационный болевой синдром, ранняя реабилитация, обеспечение полноценной биомеханики и стабильности коленного сустава, а также воссоздание анатомических особенностей ПКС практически со 100% точностью», - отмечается в сообщении.

Подробную информацию о методике жители могут получить по телефону 8 (498) 661-94-74 или по электронной почте: glazkov15@ya.ru.

Операцию по восстановлению передней крестообразной связки коленного сустава с помощью технологии All inside проводят за счет средств из фонда обязательного медицинского страхования. Расходные материалы оплачиваются отдельно.