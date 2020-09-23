РИАМО - 23 сен. В среду с 18:00 до 20:00 дороги столицы могут быть загружены на восемь баллов из десяти, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

На данный момент пробки в Москве уже достигли семи баллов.

«Крупные перекрытия не запланированы», – уточняется в сообщении.

Особенно сильно будут загружены те участки дорог, на которых проводятся дорожные работы.

Из-за проведения дорожных работ особенно сильные заторы ожидаются на внутренней стороне Третьего транспортного кольца, на Рижской эстакаде, в Киевском путепроводе в обе стороны движения по ТТК, на Волоколамском шоссе, на 68-м километре МКАД, на проспекте Мира, на Большом Каменном мосту, на Пятницком шоссе, на Горбатом путепроводе и на Нижегородской эстакаде ТТК, на Дмитровском шоссе около дома №67, на 31-м километре МКАД при движении по внешней стороне, а также на Боровском шоссе при движении в сторону области.

Особенно загруженными будут такие магистрали, как проспект Мира, Щелковское шоссе, Волоколамское шоссе, Ленинградское шоссе перед МКАД, Рязанский проспект, Садовое кольцо и Третье транспортное кольцо от улицы Новая Башиловка до Рижской эстакады, МКАД перед Волоколамским шоссе, Каширское шоссе, а также МКАД на внутренней стороне от Белой дачи до улицы Липецкой и 91-й километр МКАД при движении по внешней стороне.