РИАМО - 24 сент. Музыка Чайковского – одна из самых часто исполняемых в мире. Однако будущий автор знаменитых симфоний, балетов и опер мог выбрать далекую от музыки стезю и стать юристом. О кардинальной смене профессии и других интересных фактах из жизни Петра Ильича можно узнать в подкасте «Путь-дорога».

В новом выпуске подкаста ведущие Герман Иванов и Лена Твердая отправляются в музей-заповедник Чайковского в подмосковном Клину и выясняют, почему Чайковский стеснялся дирижировать, на что композитор-аскет тратил деньги и кто сейчас играет на рояле Петра Ильича. Также слушатели узнают, как можно «посидеть» на музыке и «подержать» ее в руках.

Слушать новые выпуски подкаста «Путь-дорога» можно в любом удобном приложении:

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«Яндекс.Музыка»,

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«ВКонтакте»

или на сайте о туризме в Подмосковье «Путь-дорога».

По вопросам сотрудничества пишите на почту: podcast@riamo.ru.

Подкаст «Путь-дорога» - новый проект Регионального информационного агентства Московской области (РИАМО). Ведущие Герман Иванов и Лена Твердая каждую неделю путешествуют по Подмосковью и делятся со слушателями своими впечатлениями. Кроме посещения достопримечательностей, Герман и Лена рассказывают о Подмосковье активном - местах, где можно весело провести время с семьей и друзьями.

Основная цель проекта – показать, что Московская область многогранна и каждый человек может найти здесь развлечение по вкусу. Ранее вышли выпуски подкаста про путешествия в Дмитров, усадьбы Абрамцево и Мураново, а также рассказы о яхтинге, гольфе и дог-трекинге в Подмосковье.

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