РИАМО - 23 сен. На портале «Активный гражданин» появилась возможность проголосовать за образовательные, творческие, профориентационные, развлекательные или спортивные мероприятия, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

В столице живут примерно 2,5 миллиона человек, чей возраст составляет от 14 до 30 лет. Это каждый пятый житель Москвы. Также в столичных вузах и колледжах учится свыше 935 тысяч молодых людей. Для них в мегаполисе действуют свыше 1,5 тысячи некоммерческих мероприятий.

«Активные граждане» выберут, каких мероприятий нужно проводить больше — образовательных, творческих, профориентационных, развлекательных или спортивных. Можно указать до трех вариантов ответа, предложить свой или отдать право решения специалистам», - говорится в сообщении.

В новых проектах студенты и старшеклассники смогут раскрыть свой потенциал.

Голосование проводят совместно с проектным офисом «Молодежь Москвы».