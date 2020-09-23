РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 сен. Рабочие отремонтировали тротуар на Ихтиманской улице в микрорайоне Климовск Подольска, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

«Дорожные работы в микрорайоне Климовск. Завершены работы по строительству тротуара от магазина «Огонек» до дома №3 по улице Ихтиманской, а также работы по ремонту асфальтового покрытия на тротуаре между домами 3 и 13 по улице Школьной», - говорится в сообщении.

На текущей неделе будет вывезен строительный мусор, и проведены работы по планировке грунта. Работы выполняла подрядная организация ООО «Зеденхоз».