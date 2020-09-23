РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 23 сен. Свыше 1,2 тысячи педагогов получат ежемесячную федеральную надбавку за классное руководство в подмосковном Красногорске, сообщила глава горокруга Эльмира Хаймурзина.

«1 257 наших педагогов получат ежемесячную федеральную надбавку в размере 5 тысяч рублей за классное руководство. С такой инициативой в январе выступил наш президент Владимир Путин», - написала Хаймурзина в своем Instagram-аккаунте.

Она отметила, что первая выплата начислена за сентябрь, учителя получат ее вместе с сентябрьской зарплатой.