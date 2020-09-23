РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 23 сен. Жители подмосковного Красногорска смогут сдать в переработку ненужные газеты, журналы, книги и прочую макулатуру с 13 октября, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«Областной экомарафон «Сдай макулатуру-спаси дерево!» стартует в Красногорске 13 октября. Макулатуру будут принимать в течение месяца с 16:00 до 19:00 по вторникам и четвергам в нежилом помещении на первом этаже дома №15А по улице Ленина», - говорится в сообщении.

По указанному адресу жители, представители учреждений, предприятий, компаний, учебных заведений и общественных экологических и волонтерских организаций смогут принести собранную макулатуру. Для вторичной переработки подходят глянцевые журналы, газеты, офисная бумага, картон, книги, тетради, бумажная упаковка и другое.