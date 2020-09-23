РИАМО - 23 сен. Девять предприятий городского округа Истра в рамках рейдов Минмособлимущества, прошли проверки финансово-хозяйственной деятельности, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Московской области.

Проверкам подверглись четыре предприятия энергетики и ЖКХ, управляющая компания, в зоне ответственности которой 848 многоквартирных домов, а также компания «Агентство рекламы», «Оптика №25», топографо-геодезическая компания «ЛИМБ» и МУП «Социальное предприятие», которое работает в сфере аренды помещений.

«Анализ финансово-хозяйственной деятельности помогает определить слабые места предприятий и хозобществ, которые могут стать причиной банкротства компаний. Как правило, обнаруженные погрешности быстро ликвидируются. Очень часто выявляются неточности в ведении бухгалтерского учета и безнадежная дебиторская задолженность», - отметила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова

Специалисты Минмособлимущества дают рекомендации по устранению нарушений и контролируют их выполнение для того, чтобы поддержать социально значимые предприятия, от которых зависят люди.

В скором времени пройдет проверка предприятий городского округа Красногорск.