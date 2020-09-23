РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 23 сен. Работники в подмосковном Красногорске будут получать полагающиеся страховые выплаты не от работодателя, а напрямую от Фонда соцстрахования, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«Красногорск переходит на прямые выплаты пособий. Все страховые выплаты работники будут получать не от работодателя, а напрямую от Фонда социального страхования (ФСС)», - говорится в сообщении.

В среду в администрации городского округа Красногорск состоялась встреча заместителя управляющего Московского областного регионального отделения ФСС РФ Геннадия Мошкина и начальника отдела проверок филиала регионального отделения №23 Юлии Коротковой с руководителями и специалистами органов администрации и муниципальных предприятий и учреждений по разъяснению нового порядка выплаты пособий.

Согласно новому законопроекту, с 1 января 2021 года все страховые выплаты будут начисляться и выплачиваться работающим гражданам региональным отделением фонда напрямую в жестко установленные законодательством сроки.

«Целью проекта «Прямые выплаты» является улучшение положения застрахованных граждан и страхователей при осуществлении мероприятий, связанных с назначением и получением пособий в рамках обязательного социального страхования», - заключается в материале.