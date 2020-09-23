РИАМО - 23 сен. Косметическую продукцию от компании «Куафер», производство которой находится на территории городского округа Мытищи в Подмосковье, поставят в Китай, сделку уже заключили, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

В провинцию Харбин отгрузят косметические средства на общую сумму более 665 тысяч долларов. Крупный экспортный контракт компания «Куафер» заключила на электронной торговой площадке Epinduo. Выйти на китайскую площадку и разместить там информацию о своей продукции мытищинской фирме помог Фонд поддержки ВЭД Московской области.

«Фонд ВЭД с начала с этого года на зарубежные электронные торговые площадки вывел порядка 20 подмосковных компаний. Каждая из них уже заключила хотя бы один экспортный контракт», – рассказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Для малого и среднего предпринимательства электронные площадки являются одним из самых эффективных инструментов для выхода на экспортные рынки.