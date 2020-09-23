РИАМО - 23 сен. Мобильное приложение «Подмосковные стройки» дало застройщикам возможность контролировать сроки строительства своих объектах, а будущим покупателям узнать всю необходимую информацию о недвижимости, сообщил начальник Главного управления государственного строительного надзора Московской области — главный государственный строительный инспектор Московской области Артур Гарибян.

«Застройщикам не нужно лишний раз приезжать и узнавать статус своего объекта. Достаточно включить приложение, навести камеру телефона на здание и будет доступна вся необходимая информация», - сказал Гарибян во время заседания экспертного совета при уполномоченном по защите прав предпринимателей в Московской области.

Он добавил, что приложение с помощью цветных зон отобразит нарушение сроков строительства: зеленый – недвижимость сдается в срок, желтый – отставание до шести месяцев, красный – отставание свыше шести месяцев.

«Распознавание объектов с помощью камеры смартфона и вовлечение граждан в выявление самовольного строительства не имеет аналогов в мире», - добавил Гарибян.​​