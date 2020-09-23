РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 сен. Административные дела возбудили по факту загрязнения ручья Неумейка в подмосковном Подольске, в настоящее время специалисты ищут источник загрязнения, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

В августе был обнаружен замор рыбы в ручье Неумейка, впадающего в реку Пахру. Сотрудники администрации округа совместно со специалистами министерства экологии и природопользования Московской области и Московско-Окского территориального управления Федерального агентства по рыболовству провели выезды и установили, что в 50 метрах от дома №5 по Художественному проезду осуществляется водовыпуск с запахом сточных вод. В Неумейке были обнаружены погибшие особи рыбы.

«В настоящее время надзорными органами возбуждены административные дела. Для установления источника выбросов МУП «Водоканал» поручено провести работы по расчистке выпускной трубы в ручей Неумейка, провести дополнительные ревизионные работы с откачкой канализационных колодцев, находящихся в непосредственной близости к водному объекту, а также взять пробы воды из резервуара ливневых стоков, приходящих и выходящих канализационных и ливневых колодцев», - говорится в сообщении.

В анализах воды, как в водовыпуске, так и в водном объекте, обнаружены превышения фенолов, нефтепродуктов, марганца, меди, аммонийного азота, а также обнаружено низкое содержание кислорода. Имеется сильное загрязнение водного объекта хозяйственного значения II категории стоками различного происхождения.

Сотрудники администрации совместно с МУП «Водоканал» Подольска дважды провели мероприятия по ревизии канализационных колодцев и других инженерных сетей. Визуально определить источник загрязнения не удалось. Непосредственно к водовыпуску ведет хозяйственная деятельность следующих предприятий: ООО «Подольск-Хольц», ООО «САКСЕСС», ООО Фирма «КАМТЕКС», ООО «Кондитерская фабрика «Конвент».

По выявленным фактам направлено обращение главы округа в Подольскую городскую прокуратуру.