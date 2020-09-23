РИАМО - 23 сен. Власти Москвы и госкорпорация «Ростех» подписали соглашение о развитии технологий связи пятого поколения (5G) в рамках конференции «Цифровая индустрия промышленной России», сообщается на сайте корпорации.

Соглашение предполагает сотрудничество в организации работы первой в России 5G-лаборатории для решения городских задач — столица выступит испытательной площадкой внедрения технологий беспроводной связи.

«Столичный департамент информационных технологий намерен в октябре открыть 5G демо-центр в павильоне «Умный город» на ВДНХ. Он является акселератором для малых и средних предприятий, вузов и исследовательских институтов, разрабатывающих решения на базе сетей пятого поколения», — отметил министр правительства Москвы, глава департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

По его словам, в рамках соглашения также предусмотрена возможность обмена информацией относительно реальных запросов бизнеса и города в части 5G-сервисов и тенденций развития инфраструктуры в городе.

Директор по особым поручениям госкорпорации «Ростех» Василий Бровко добавил, что компания готова оказать любое содействие столичному департаменту в развитии сетей связи 5G. Одним из проектов станут пилотные зоны на отечественном оборудовании в демо-центре.

5G — это пятое поколение мобильной связи, действующее на основе стандартов телекоммуникаций, следующих за сегодняшним стандартом 4G. Развитие данной технологии позволит получить высокоскоростной доступ в интернет, а также пользоваться виртуальной и дополненной реальностью. Кроме того, стандарт пятого поколения позволит обеспечить сверхнадежную связь с низкими задержками.