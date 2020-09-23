РИАМО - 23 сен. Правительство Московской области установило величину прожиточного минимума в Подмосковье на второй квартал 2020 года на уровне 13 509 рублей, соответствующее постановление опубликовано на сайте регионального правительства.

«Установить величину прожиточного минимума в Московской области за второй квартал 2020 года на душу населения — 13 509 рублей, для трудоспособного населения — 14 941 рубль, пенсионеров - 10 103 рубля, детей — 13 317 рублей», - говорится в документе.

В первом квартале 2020 года величина прожиточного минимума в Подмосковье на душу населения составляла 12 536 рублей.