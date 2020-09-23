Гознак – предприятие, которое уже более 200 лет, с 1818 года, выпускает российские рубли. Предшественником Гознака – это название появилось в 1919 году – была Экспедиция заготовления государственных бумаг, основанная императором Александром I. Сегодня Гознак – это целая система, восемь филиалов по всей России, включая монетные дворы, бумажные фабрики, типографию, собственный НИИ и две печатные фабрики. В стенах одной из них – Московской печатной фабрики – мы и побывали.

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Не работа, а эйфория

Гознак – уникальное предприятие, выполняющее столь важную государственную задачу, как производство денежных знаков РФ.

Московская печатная фабрика Гознака – место с историей. Здесь переплелось советское прошлое, с досками почета в честь передовиков производства и дореволюционной архитектурой, и современные технологии.

Передовые механизмы и мощности позволяют Гознаку ежегодно производить 7 миллиардов экземпляров банкнот, 3,5 миллиарда монет, а также до 40 миллионов паспортов.

Попасть на фабрику можно только по пропуску, после строгой проверки документов и личных вещей. Кстати, для самих работников пользоваться телефоном на рабочем месте запрещено – их оставляют в специальных ячейках перед входом в цех.

Как рассказывает Валентина Михайловна Юшина, заместитель директора по производству Московской печатной фабрики Гознака, у тех, кто сюда приходит работать впервые – восторг.

«Когда сюда попадаешь, поначалу такая эйфория – вокруг много денег. Но все знают: это – не деньги. Деньги – это то, что у тебя в кошельке», - рассказывает она.

Попасть на работу в Гознак так же непросто, как и пройти. «У нас существует форма допуска – при приеме на работу люди проходят специальную проверку. Человек с судимостью к нам не попадет. Если в семье кто-то сидит, то тоже не возьмут работать», - отмечает замдиректора по производству.

В то же время на предприятии очень развита преемственность – здесь работают целыми династиями. «Когда Гознак отмечал свое 200-летие, при подготовке к празднованию мы поднимали архивы и обнаружили, что есть такие трудовые династии, чей общий рабочий стаж – более 150 лет», - рассказывает Валентина Михайловна.

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Главное – не дизайн, а безопасность

Все ключевые решения по российским банкнотам принимает Банк России, который заказывает их изготовление у Гознака. Именно ЦБ решает, сколько и каких банкнот нужно произвести.

«Они дают нам предварительный план. Потом, с учетом формирования графиков, появляется договор, в котором прописан график поставки. В соответствии с этим мы формируем уже свой график. Все зависит от объема, который озвучит ЦБ», - рассказывает Валентина Михайловна.

Дизайн банкнот также разрабатывается по заказу Центробанка. Основу и тему определяет банк, а затем художники Гознака совместно с ЦБ воплощают идею и прорабатывают варианты оформления. Тематики дизайна последних двух купюр – 200 рублей и 2000 рублей – определялись путем всенародного голосования.

«Визуальное оформление банкноты – всегда результат труда целого коллектива, дизайнеров и технологов. Ведь тут важна не только картинка. Прежде всего, необходимо правильно и грамотно разместить элементы защиты. И дизайн, в первую очередь, подчинен этим задачам», - говорит пресс-секретарь Гознака Глеб Руденко.

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Самая крупная купюра

Мы заходим на первый участок цеха. Перед нами – кипы листов с будущими банкнотами. Они еще не пропечатаны полностью, но уже угадывается знакомый рисунок будущей пятитысячной купюры.

«Номинал 5000 рублей – самый высокий на сегодняшний день. Его технологическая цепь состоит из семи операций. Шесть операций проходят в цехе, где изделие печатается в листах, а дальше – обработка, резка и упаковка – происходят в цехе контроля», - рассказывает Валентина Михайловна.

На самом деле, производство будущих денег начинается не с печати, а со специальной банкнотной бумаги, которая поступает на Московскую печатную фабрику с одной из двух бумажных фабрик Гознака, расположенных в Санкт-Петербурге и Краснокамске.

«Все банкнотные изделия печатаются на защищенной бумаге, которая содержит защитные нити, локальные водяные знаки. Эта бумага поступает к нам на фабрику и подлежит строжайшему учету», - отмечает Юшина.

Печать происходит за один прогон – и «лицо» будущей купюры, и оборотная сторона. На этом этапе производства на банкноте уже есть современные защитные признаки.

«Если вы посмотрите, то увидите этот муаровый эффект. Он при наклоне меняет цвет, как радуга», - показывает Валентина Михайловна.

Краски для дензнаков изготавливаются в специальном цехе. Для каждого технологического процесса, согласно рецептуре, предусмотрено необходимое количество краски. Все это – закрытая информация.

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«Счет, счет и еще раз – счет»

После рабочей смены на этом участке цеха происходит пересчет бумаги на счетной машине – сколько приняли листов, столько и должны сдать на хранение.

Если вдруг какой-то лист потерялся, то подключается служба режима, и начинаются поиски. Со смены не выпустят никого, пока лист не будет найден. В таком случае говорят: «Бумага неверна».

Брак тоже подлежит строгому учету. Если в процессе производства печатник заметил дефект, то этот лист откладывается отдельно от полуфабриката. Потом лист сдается в отдельную кладовую и дальше идет на уничтожение в другой цех. Лист превращается в мелкие фракции – полтора на полтора сантиметра.

«Везде у нас счет, счет и еще раз счет», - отмечает Валентина Михайловна.

По ее словам, печатники – почти как художники, видят все дефекты до мелочей. Например, если в листах появился разнотон или точка, или просто села мушка. Тогда печатник останавливает машину и смывает печатный вал, чтобы устранить этот дефект.

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Из полуфабриката – в купюру

Между печатями существует технологическое время, которое необходимо, чтобы полуфабрикат высох после первой стадии печати и пошел на вторую. Это занимает обычно один-три дня.

Затем полуфабрикат поступает на трафаретную печать. Здесь на будущую купюру наносятся некоторые защитные признаки.

Следующий этап производства – металлографская печать. На лицевую и оборотную стороны банкноты под высоким давлением наносят изображение специальной краской. Это один из основных элементов защиты банкноты. Металлография делает рисунок рельефным и осязаемым на ощупь. Такая печать используется на банкнотном производстве, документах и ценных бумагах.

«Вот, вы видите почти готовое изделие, у него только нет микроперфорации – дырочек. И пока нет серийного номера. Это также будет напечатано отдельно», - показывает Валентина Михайловна.

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Как деньги становятся деньгами

Цех контроля – последний этап производства. Здесь купюры режутся, проверяются еще раз, считаются и упаковываются. Раньше контроль качества, упаковка и резка осуществлялись вручную – этим занимались 180 человек.

Уникальное оборудование, автоматически проверяющее качество каждой произведенной банкноты – совместная разработка Гознака с поставщиком. «Сейчас у нас две таких линии, и обе автоматизированы. Человеческий глаз несовершенен, а автоматизация позволяет почти полностью исключить брак. Машина «смотрит» 25 купюр в секунду», - поясняет Валентина Михайловна.

Купюры формируются пачкой в 1000 экземпляров, которая обандероливается (перевязывается специальной лентой – прим. ред.)и идет на пересчет. Если пачка верная, то она отправляется на упаковку в специальную термопленку. Если у машины «сомнения», например, листочек загнулся, то она выбрасывает пачку. Эта пачка записывается, пересчитывается дополнительно и только тогда направляется в ЦБ.

После упаковки купюры становятся собственностью Центрального Банка. Транспорт и охрана продукции – это уже их задача.

«А деньгами это становится после того, как Банк России вводит банкнотны в обращение», - поясняет Валентина Михайловна.

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Подделать сложно

Вопрос о подделке купюр – самый популярный у журналистов. «Нам часто задают вопрос, какие банкноты самые защищенные в мире. Но этот вопрос некорректный, так как в разных регионах мира разная специфика обращения наличности», - уточняет Глеб Руденко.

«Есть такой показатель – количество выявленных подделок на миллион банкнот в обращении. В России это количество примерно втрое меньше, чем в еврозоне. Наши банкноты хорошо защищены», - рассказывает пресс-секретарь.

Некоторые из технологий защиты Гознака продаются за рубеж – их покупают главным образом заказчики из Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока.

Сегодня Гознак входит в пятерку крупнейших экспортеров на мировом рынке защитных продуктов.

Обыватели могут проверить купюру самостоятельно, без спецоборудования – с помощью мобильных приложений, разработанных Гознаком, – «Банкноты 2017» и «Банкноты Банка России». Конечно, это не заменит полноценную проверку подлинности банкноты, но позволит защититься от грубых подделок.