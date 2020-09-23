РИАМО - 23 сен. Первый в мире многофункциональный медицинский молл появится на территории международного медицинского кластера (ММК) «Сколково», сообщил журналистам руководитель департамента строительства Рафик Загрутдинов.

«На сегодняшний день запроектировали, приступили к строительству многофункционального медицинского центра. Это уникальный объект. Порядка 50 тысяч квадратных метров. Это 50 тысяч квадратных метров площадей, где могут располагаться порядка 35 клиник», - сказал Загрутдинов.

Он отметил, что архитектура данного объекта позволяет каждой клинике занять более 700 квадратных метров. У каждой клиники будет свой отдельный вход и отдельна инфраструктура.

«Мы на этапе проектирования заложили отдельные стояки для инженерных систем, отдельные лифты. Это уникальная архитектура, это будет первый в мире такой объект», - заметил глава департамента строительства.

Он также подчеркнул, что на сегодняшний день уже есть желающие стать участниками многофункционального медицинского центра.​



