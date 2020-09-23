РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 23 сен. Порядка 11 тысяч пациентов в год принимают специалисты консультативного диагностического центра в подмосковном Красногорске, сообщил заведующий КДЦ Красногорской городской больницы №1 Валерий Шарыкин.

«Консультативный диагностический центр на базе Красногорской городской больницы №1 начал работу в 2018 году. Консультативную помощь здесь можно получить у специалистов по 18 профилям. В среднем за год консультативную помощь на базе нашего центра получают порядка 11 тысяч жителей Красногорска и других муниципалитетов Подмосковья», - сообщил Шарыкин.

Он отметил, что часть пациентов получает в стационаре высокотехнологичную помощь после консультации специалиста КДЦ.

«Красногорская горбольница №1 не стоит на месте и планирует развивать КДЦ в перспективе, усилив свою команду опытными профессионалами различных специальностей», - подчеркнул Шарыкин.

По его словам, «жемчужиной» КДЦ является кабинет офтальмолога, который укомплектован современным высокотехнологичным оборудованием.

«Благодаря системе ЕМИАС мы можем записать пациента из любого округа Московской области и оказать высокотехнологичную специализированную помощь. Главное условие попадания к нам в больницу – наличие подмосковной прописки и полиса ОМС», - отметила заведующая офтальмологическим отделением Красногорской городской больницы №1 Ольга Сачкова.

Она подчеркнула, что в КДЦ есть уникальное оборудование, не представленное в обычных поликлиниках.

«Стандартные поликлиники не могут предложить, например, ультразвуковое обследование глаза, когерентную томографию. Также в КДЦ мы можем выполнить лазерное лечение – для этого не требуется госпитализация», - добавила Сачкова.

По ее словам, лазерный аппарат в начале 2020 года предоставил Красногорский завод имени Зверева, который является партнером больницы.

«Мы выполняем практически полный спектр офтальмологических операций – начиная с самых простых операций на веках до высокотехнологичных. Мы делаем пересадки роговицы. Около 90% операций – по поводу катаракты. Причем, мы беремся за самые сложные случаи, от которых отказываются частные клиники», - подчеркнула Сачкова.

Заведующая офтальмологическим отделением отметила, что стандартный прием в КДЦ – 18 человек в день, но иногда приходит больше пациентов. При необходимости полное обследование можно пройти за один день и получить диагноз.