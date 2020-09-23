РИАМО - 23 сен. Первую очередь международного медицинского кластера в Сколково планируется завершить к концу 2023 года, сообщил журналистам руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

«В конце 2023 года можно будет целиком увидеть законченную концепцию первой очереди данного проекта», - сказал Загрутдинов.

Он отметил, что в первую очередь входит много медицинских учреждений, в том числе два корпуса израильской клиники «Хаддаса» — диагностический и терапевтический, а также реабилитационный центр, университетский госпиталь Страсбурга, биотехнологическая лаборатория и центр ядерной медицины.

Кроме того, в первую очередь войдут медицинский молл и апарт-отель.​



